Полиция задержала женщину 7 августа в аэропорту "Чампино". Мария Личчарди планировала вылететь в Испанию.

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70-летняя женщина была главой мафиозного клана с 1994 года

Полицейские подозревают, что именно 70-летняя Личчарди возглавляла мафиозную группировку, которая входила в неаполитанскую преступную структуру "Каморра". Более того, женщина является сестрой Дженнаро Личчарди, основателя клана "Каморра".

Женщина сидела в тюрьме с 2001 по 2009 год. По версии правоохранителей, выйдя, она возглавила клан.

Против Марии Личчарди уже выдвинули обвинения – в причастности к мафиозной группировке, махинациях с финансами и на аукционах.

По информации издания La Stampa, клан также был причастен к рэкету. Также, по версии издания, женщина возглавила клан в 1994 году – после смерти брата. С тех пор она известна под псевдо "Малышка" (из-за небольшого роста) и "Кровавая Мэри".

Также СМИ сообщают, что клан славился своей неконфликтностью с другими кланами. Более того, утверждают, что во время задержания Мария Личчарди вела себя очень спокойно.

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