Правоохранители провели 16 обысков по местам проживания правонарушителей и транспорте, причастном к преступной деятельности. Во время обысков ликвидировали 3 подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке.

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В помещениях обнаружили и изъяли около 300 килограммов обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки и дополнительное оборудование. Кроме этого, нашли пистолет и наличные.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней достигает примерно миллиона гривен,

– говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Кто причастен к организации нелегальной деятельности

Согласно информации правоохранителей, создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля, который:

обеспечивал финансирование деятельности;

проводил сбор и выплату денег;

определял размер вознаграждения каждому участнику группы.



Во время обыска у преступников обнаружили наличные / Фото Нацполиции

Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще 9 человек, которые являются жителями Волынской и Ровненской областей.

"Товар" попадал в ОАЭ

Участники группы покупали камни и осуществляли его переработку в соответствующих цехах. Готовые изделия переправляли в Польшу таможенным контролем, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты, где его и сбывали.



Злоумышленники переправляли готовые изделия в Польшу / Фото Нацполиции

В то же время полученные незаконным путем деньги фигуранты самостоятельно перевозили в Украину. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.

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Решают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведении необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении относительно незаконной добычи, сбыта, приобретения и переработка янтаря в частности.