Николаевщина продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Кроме того, враг не прекращает попыток осуществлять аэроразведку, но особыми успехами похвастаться не может.
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ВСУ сбили вражеский беспилотник над Николаевщиной
В воздушном командовании "Юг" сообщили, что 6 августа наши воины в небе над Николаевщиной обнаружили вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня. Долго он в полете не пробыл – точными выстрелами наши герои уничтожили вражеский борт.
Война россии с Украиной: последние новости
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