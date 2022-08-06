Николаевщина продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Кроме того, враг не прекращает попыток осуществлять аэроразведку, но особыми успехами похвастаться не может.

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ВСУ сбили вражеский беспилотник над Николаевщиной

В воздушном командовании "Юг" сообщили, что 6 августа наши воины в небе над Николаевщиной обнаружили вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня. Долго он в полете не пробыл – точными выстрелами наши герои уничтожили вражеский борт.

Война россии с Украиной: последние новости

Из-за нападения российских оккупантов Украина понесла большие убытки. В Киевской школе экономики сообщили, что их подсчетами занимаются несколько аналитических центров.

Гауляйтер гура не дожил до оккупированного Крыма. После успешного покушения спасти его не смогли. "Привет" от партизан получил еще один предатель – сальдо. По словам Арестовича, он отравился "несвежим алкоголем".

Жители Мелитополя отказываются сотрудничать с врагом. россияне угрожают, что будут расстреливать всех сопротивляющихся.

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