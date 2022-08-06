Миколаївщина продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Окрім того, ворог не припиняє спроб здійснювати аеророзвідку, але особливими успіхами похизуватися не може.
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ЗСУ збили ворожий безпілотник над Миколаївщиною
В повітряному командуванні "Південь" повідомили, що 6 серпня наші воїни у небі над Миколаївщиною виявили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Довго він в польоті не пробув – влучними пострілами наші герої знищили ворожий борт.
Війна росії з Україною: останні новини
- Через напад російських окупантів Україна зазнала великих збитків. У Київській школі економіки повідомили, що їх підрахунками займаються кілька аналітичних центрів.
- гауляйтер гура не дожив до окупованого Криму. Після успішного замаху врятувати його не змогли. "Привіт" від партизанів отримав ще один зрадник – сальдо. За словами Арестовича, він отруївся "несвіжим алкоголем".
- Мешканці Мелітополя відмовляються співпрацювати з ворогом. росіяни погрожують, що будуть розстрілювати всіх, хто чинить спротив.
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