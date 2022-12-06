Совбез ООН собрался на заседание для обсуждения гуманитарной ситуации в Украине, на которую влияют российские удары по энергообъектам. Для того чтобы отвлечь внимание участников заседания, российский постпред снова начал говорить о "неонацизме" и даже спекулировал на детях.

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"Дети Донбасса" и "письма Деду Морозу": что там снова наговорил Небензя

Василий Небензя не устает продуцировать бред в большом количестве. Для очередного заседания Совбеза постпред России подготовил партию отборочной лжи, но на этот раз российский дипломат решил спекулировать на теме детей.

Сначала он решил загадать тех детей, чью жизнь испортила Россия в 2014 году, когда вторглась в Донбасс, а затем решил вспомнить и тех, кому портит жизнь сейчас. Небензя решил заговорить о "письмах Деду Морозу", в котором "ребенок Донбасса" просит прекращения обстрелов, а украинский ребенок якобы просит автомат, чтобы убивать россиян.

Даже не знаем с чего начать. "Дети Донбасса", которых выделяет Небензя, такие же украинские дети, у которых уже 8 лет воруют детство россияне и боевики. А украинские дети не могут просить автомата у Деда Мороза, потому что украинские дети пишут письма Святому Николаю. И каждый в нашей стране желает победы в войне, ведь многие дети сейчас ждут своих родителей с фронта. Поэтому новая порция бреда Небензи пробила дно. Снова.

Но вот перед выступлением постоянного представителя Украины Сергея Кислицы, который каждый раз эффектно крушит фейки, которые выдает Небензя, российский постпред решил скрыться с заседания. Это уже не первый подобный случай. Небензя уже в октябре сбегал из зала заседания, чтобы не слушать выступление украинского дипломата. Но что интересно, на этот раз он заявил, что якобы не хочет слушать "желчь" Кислицы.

Реакция Кислицы не заставила себя ждать.

В своем твиттере, который, очевидно, перед горлом стоит Небензи, Сергей Кислица опубликовал реакцию на поступок российского постпреда. Украинский дипломат предложил российской делегации покинуть Совбез так же, как и Херсон.

Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставьте и Совбез, Небензя,

– написал Кислица.

К сообщению украинский постпред добавил "народное украинское творчество" в виде мема, хорошо отвечающего этой ситуации.



Реакция Кислицы на поступок Небензи

Что Кислица говорит о выступлениях Небензи

После массированной ракетной атаки 23 ноября Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН, на котором Василий Небензя заявил, что Россия якобы не бьет по гражданским объектам, а удары по энергообъектам или по жилым домам, как в Вышгороде, якобы работа украинской ПВО. Небензя также обвинил партнеров Украины в том, что якобы их военная помощь приводит к жертвам среди гражданского населения, хотя к жертвам приводит именно Россия.

Поэтому после заседания на своей странице в твиттере Сергей Кислица опубликовал фото в футболке "пошёл ты, Путин" и ответным жестом, а в подписи отметил, что нападение на Украину не оставляет ему дипломатических вариантов. Отдельно Кислица отметил, что худшей его обязанностью является слушать выступления Василия Небензи. К слову, дипломат убежден, что место российского постпреда – в аду.