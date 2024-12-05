Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание Организации Объединенных Наций.

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Небензя поразил новым бредом о "бандеровцах"

Постпред России при ООН выдал очередную порцию нелепых сказок. Так, Небензя выдумал историю, что якобы в разные поселки, где разговаривают на русском языке "селят 2 бандеровцев", которые потом "делают нацистами" других.

В обычном украинском селе, где все жители говорят на русском, а на заработки ездят в Россию, селят 2 бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами,

– выдал Небензя.

Небензя поразил нелепым заявлением: смотрите видео

Сложно объяснить, как Небензе удается придумывать столь абсурдные истории. Впрочем, он и раньше рассказывал всякие глупости. К примеру, постпред России в ООН как-то жаловался, что якобы Украина на фронте использует новое "биооружие" – "боевых комаров".

Россия откровенно насмехается над преступлениями

Представители страны-агрессора не только придумывают новую ложь в отношении Украины, но и открыто насмехаются над военными преступлениями, которые совершили их солдаты. Так, на том же заседании ООН советник руководителя Офиса Президента Украины операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна выступила с важным докладом. Она рассказала о ряде военных преступлений России: убийства, сексуальное насилие, незаконное усыновление, милитаризацию детей на оккупированных территориях и принудительная депортация.

Заривна во время выступления отметила, что от российской агрессии еженедельно погибают по меньшей мере 16 детей. Во время своего доклада советник руководителя ОП также вспомнила о Маргарите Прокопенко. Ее россияне похитили из дома ребенка в Херсоне, а после – изменили имя и место рождения.

Херсонский дом ребенка. Лишь один из многих случаев. Его маленьким воспитанникам пришлось прятаться в подвале церкви, когда ваша армия вошла в город. Но ФСБ их нашла. Их депортировали. Вы точно знаете, где сейчас наши дети. Прекратите их мучить. Верните детей в Украину,

– подчеркнула Заривна.

Во время этого выступления российский чиновник поразил своим циничным поведением. Так, он начал открыто смеяться, когда Заривна перечисляла и указывала на военные преступления.

Россиянин насмехался над военными преступлениями: смотрите видео

Стоит отметить, что Россия похитила с временно оккупированных территорий по меньшей мере 20 тысяч детей. Оккупанты меняют их документы, подделывают место рождения и отдают на незаконное усыновление.