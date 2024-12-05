Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на засідання Організації Об'єднаних Націй.

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Небензя вразив новою маячнею про "бандерівців"

Постпред Росії при ООН видав чергову порцію безглуздих казок. Так, Небензя вигадав історію, що буцімто до різних селищ, де розмовляють російською мовою "селять 2 бандерівців", які потім "роблять нацистами" інших.

У звичайному українському селі, де всі жителі розмовляють російською, а на заробітки їздять у Росію, селять 2 бандерівців. Через п'ять років усі підлітки там стають бандерівцями й марширують під нацистськими прапорами,

– видав Небензя.

Небензя вразив безглуздою заявою: дивіться відео

Складно пояснити, як Небензі вдається вигадувати настільки абсурдні історії. Втім, він і раніше розповідав усілякі нісенітниці. До прикладу, постпред Росії в ООН якось бідкався, що буцімто Україна на фронті використовує нову "біозброю" – "бойових комарів".

Росія відверто насміхається зі злочинів

Представники країни-агресорки не лише вигадують нову брехню щодо України, а й відкрито насміхаються з воєнних злочинів, які скоїли їхні солдати. Так, на тому ж засіданні ООН радниця керівника Офісу Президента України операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна виступила з важливою доповіддю. Вона розповіла про низку воєнних злочинів Росії: вбивства, сексуальне насильство, незаконне усиновлення, мілітаризацію дітей на окупованих територіях та примусова депортація.

Зарівна під час виступу наголосила, що від російської агресії щотижня гинуть щонайменше 16 дітей. Під час своєї доповіді радниця керівника ОП також згадала про Маргариту Прокопенко. Її росіяни викрали з будинку дитини у Херсоні, а після – змінили ім'я та місце народження.

Херсонський будинок дитини. Лише один із багатьох випадків. Його маленьким вихованцям довелося ховатися в підвалі церкви, коли ваша армія увійшла до міста. Але ФСБ їх знайшла. Їх депортували. Ви точно знаєте, де зараз наші діти. Припиніть їх мучити. Поверніть дітей в Україну,

– наголосила Зарівна.

Під час цього виступу російський посадовець вразив своєю цинічною поведінкою. Так, він почав відкрито сміятися, коли Зарівна перераховувала та вказувала на воєнні злочини.

Росіянин насміхався з воєнних злочинів: дивіться відео

Варто наголосити, що Росія викрала з тимчасово окупованих територій щонайменше 20 тисяч дітей. Окупанти змінюють їхні документи, підроблюють місце народження та віддають на незаконне всиновлення.