Одному з них путінський прихвостень пропонував застрелитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Цікаво Вранці дрон, ймовірно, атакував казарму спецназу Кадирова у Грозному

Кадиров показався з українськими полоненими на "прямій лінії"

За даними пропагандистів, Рамзан Кадиров прибув на "пряму лінію" у Грозному на нібито "трофейному" БМП Bradley. Там також були й, імовірно, полонені українські військові.

Рамзан Кадиров приїхав у Грозне на "трофейному" БМП: дивіться відео

У ході "прямої лінії" Кадиров поговорив з українським полоненим і запропонував одному з них застрелитися.

Якщо ти такий воїн. Я тобі зараз дам пістолет, застрелишся? Ти вже вийшов вбивати, вмирати. Я тобі дам пістолет, ти застрелиш себе, помреш як герой,

– цинічно сказав Кадиров.

Також лідер кадирівців окремо навідався до українських військовополонених, яких під час розмови пригрозився "виставити на дахи об'єктів, щоб охороняли від дронів".

Варто зазначити, що Міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські конвенції 1949 року та додаткові протоколи до них, встановлює чіткі стандарти гуманного поводження з військовополоненими. Ці документи забороняють будь-які форми жорстокого поводження, включно з фізичними та моральними тортурами, а також іншими формами примусу, спрямованими на отримання інформації від полонених.

Пряма лінія з Рамзаном Кадировим – це формат публічного спілкування, під час якого глава Чеченської Республіки відповідає на запитання громадян. Захід зазвичай транслюється в прямому етері на телебаченні та радіо, а питання надходять через телефонні дзвінки, смс, соціальні мережі та інші канали зв'язку.