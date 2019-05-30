Небесный Генерал: во Львове почтили память Героя Украины Юрия Кульчицкого

29 мая 2014 года в небе над Славянском боевики подбили вертолет с генерал-майором Нацгвардии Сергеем Кульчицким. В пятую годовщину со дня гибели боевого генерала в его родной части и на Лычаковское кладбище традиционно почтили память командира.

Сергей Кульчицкий первым среди всех командиров тогдашних Внутренних войск шел на диалог с майдановцами.

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А после революции достоинства создал первый добровольческий батальон и объединил силовиков и активистов, стоявших по разные стороны баррикад.

Кульчицкий во время Революции Достоинства

"Мы сразу говорили, что ничего нам не надо, только, чтобы дали автоматы, и мы поедем в Крым. Вышел генерал Кульчицкий сказал, что полностью нас понимает", – рассказал Владимир Пастушок, старший лейтенант батальона имени генерала Кульчицкого.

Сказал, что так же любит Украину и знает, что ее надо защищать с оружием в руках. Однако подчеркнул: до тех пор, пока не научит держать в руках это оружие, не отпустит нас,

– вспомнил он.

Сергей Кульчицкий таки сдержал слово и вместе со своими бойцами бросился в бой. Весной 2014 года нацгвардейцы заблокировали Славянск, контролируемый террористами Гиркина.

"Мы были частично или полностью окружены. За месяц генерал успел на всех блокпостах побывать где-то три раза. Мы знали, что он к нам едет. Ребята в окопах брились, потому что генерал ехал. Была война, и был порядок и дисциплина", – заверил Пастушок.

29 мая 2014 года Кульчицкий перелетал на позиции, когда подбили вертолет с генералом на борту. Он и еще 11 бойцов и членов экипажа погибли.



Генерал Кульчицкий за несколько дней до трагедии

Жена Надежда рассказала, что муж часто приходит к ней во сне. "С хорошими мыслями, хорошими вестями. Этот контакт между нами продолжается, его невозможно разорвать. Несмотря на то, что он там, а я здесь", – отметила она.

Уже пять лет Сергея Кульчицкого вспоминают в день его смерти торжественным построением. Молодым бойцам рассказывают о боевом генерале. Рядом с военными в строю и внук Сергея Кульчицкого – Саша.



Саша Кульчицкий в строю с солдатами



Внук генерала Кульчицкого

За военные заслуги Сергею Кульчицкому в 2014 году посмертно присвоено звание Героя Украины. А еще в честь погибшего назвали батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Именно тот, который он начал формировать.