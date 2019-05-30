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      Небесний Генерал: у Львові вшанували пам'ять Героя України Юрія Кульчицького

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      29 травня 2014 року в небі над Слов'янськом бойовики підбили гелікоптер із генерал-майором Нацгвардії Сергієм Кульчицьким. У п'яту річницю з дати загибелі бойового генерала в його рідній частині та на Личаківському кладовищі традиційно вшанували пам'ять командира.

      Сергій Кульчицький першим серед усіх командирів тодішніх Внутрішніх військ йшов на діалог із майданівцями. 

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      А після Революції гідності створив перший добровольчий батальйон й об'єднав силовиків та активістів, які стояли по різні боки барикад.


      Кульчицький під час Революції гідності

      "Ми зразу казали, що нічого нам не треба, лише, щоб дали автомати, й ми поїдемо в Крим. Вийшов генерал Кульчицький й сказав, що повністю нас розуміє", – розповів Володимир Пастушок, старший лейтенант батальйону імені генерала Кульчицького.

      Сказав, що так само любить Україну й знає, що її треба захищати зі зброєю в руках. Проте наголосив: до тих пір, поки не навчить тримати в руках цю зброю, не відпустить нас,
      – пригадав він.

      Сергій Кульчицький таки дотримав слова й разом зі своїми бійцями кинувся у бій. Навесні 2014 року нацгвардійці заблокували Слов'янськ, контрольований терористами Гіркіна.

      "Ми були частково чи повністю оточені. За цей місяць генерал встиг на всіх блокпостах побувати десь тричі. Ми знали, що він до нас їде. Хлопці в окопах голилися, бо генерал їхав. Була війна, та був порядок і дисципліна", – запевнив Пастушок.

      29 травня 2014 року Кульчицький перелітав на позиції, коли влучили в літак з генералом на борту. Він та ще 11 бійців й членів екіпажу загинули.

      Генерал Кульчицький
      Генерал Кульчицький за декілька днів до трагедії

      Дружина Надія розповіла, що чоловік часто приходить до неї уві сні. "З хорошими думками, хорошими вістями. Цей контакт між нами продовжується, його неможливо розірвати. Попри те, що він там, а я тут", – зазначила вона.

      Вже п'ять років Сергія Кульчицького згадують в день його смерті урочистим шикуванням. Молодим бійцям розповідають про бойового генерала. Поруч з армійцями в строю й онук Сергія Кульчицького – Сашко.

      Онук генерала Кульчицького
      Сашко Кульчицький у строю з армійцями

      Онук генерала Кульчицького
      Онук генерала Кульчицького

      За військові заслуги Сергію Кульчицькому у 2014 році посмертно надали звання Героя України. А ще на честь загиблого назвали батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. Саме той, який він почав формувати.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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