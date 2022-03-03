Цинизм россиян не знает границ. Теперь оккупанты лицемерно решили "спасать" украинцев, которых сами же убивают.

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В Крыму оккупанты объявили о сборе "гумпомощи"

Центр противодействия дезинформации при Совете по нацбезопасности и обороне Украины предупреждает о начале очередной информационной кампании оккупанта.

Российская пропаганда распространяет информацию о сборе гуманитарной помощи в Крыму для украинских граждан на Юге Украины,

– отметили в центре.

Так называемая "гуманитарная помощь" якобы должна поступать на территорию Херсонской области.

Местных жителей призывают не доверять сообщениям оккупантов. Это ведь может быть опасной провокацией. В области работают представители Красного Креста, единственные уполномоченные раздавать гуманитарную помощь населению.

Кроме того, в Херсоне также работает ряд продовольственных магазинов, со списком которых можно ознакомиться на ресурсах Херсонского городского совета и на местных телеграм-каналах.

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