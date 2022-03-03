Крымчане раскусили российских пропагандистов

На этот раз российская пропаганда "спалилась" касательно темы донорства в оккупированном Крыму. В начале марта 2022 года в соцсетях Крыма и Севастополя призвали жителей сдавать кровь на донорских станциях.

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При этом российский агрессор не уточнял нужды. Сообщается, что население поняло, что кровь нужна для раненых российских военных, которые несут тяжелые потери в войне против Украины.

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Крымчане якобы понимают, что у России большие потери. Потому пропаганда агрессора почти сразу свернула свою акцию. Уже 2 марта они "додумались" заявить, что кровь для сдачи не нужна.

Население Крыма критически восприняло риторику оккупанта. Причина в том, что заявления о том, что медицинская система не нуждается в донорской крови даже в мирное время – абсурд.

Российская пропаганда растерялась в своих действиях. Они наконец-то признали, что имеют потери, но значительно занижают данные. После этих заявлений снова появилась потребность в донорской крови для лечения раненых.

Так называемая "администрация" оккупантов 3 марта устроила шоу со сдачей крови на нужды армии. Участие в ней принял так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов.

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