Кримчани розкусили російських пропагандистів

Цього разу російська пропаганда "спалилася" щодо теми донорства в окупованому Криму. На початку березня 2022 року у соцмережах Криму та Севастополя закликали мешканців здавати кров на донорських станціях.

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При цьому російський агресор не уточнював потреб. Повідомляється, що населення зрозуміло, що кров потрібна для поранених російських військових, які зазнають важких втрат у війні проти України.

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Кримчани начебто розуміють, що Росія має великі втрати. Тому пропаганда агресора майже відразу згорнула свою акцію. Уже 2-го березня вони "додумалася" заявити, що кров для здачі непотрібна.

Населення Криму критично сприйняло риторику окупанта. Причина в тому, що заяви про те, що медичній системі непотрібна донорська кров навіть у мирний час – абсурд.

Російська пропаганда розгубилася у своїх діях. Вони нарешті визнали, що мають втрати, але значно занижують дані. Після цих заяв знову з'явилася потреба в донорській крові для лікування поранених.

Так звана "адміністрація" окупантів 3-го березня влаштувала шоу зі здачею крові на потреби армії. Участь у ній взяв так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

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