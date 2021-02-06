Словно апокалипсис: небо над Францией окрасилось в странный цвет – фото, видео
Небо почти над всей Францией приобрело странный желтовато-оранжевый оттенок. Это явление вызвано образованием сирокко – теплого ветра, дующего из Сахары в страны Средиземноморья.
Источник:Le Parisien
Все это – последствия прохождения антициклона. Горячий ветер несет из африканской пустыни много мелкого песка. Соответствующими кадрами очевидцы делятся в соцсетях.
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Больше всего явление затронуло юг и юго-восток страны, в частности – Альпы и департамент Изер. Однако, по прогнозам, к концу суток 6 февраля его смогут увидеть почти по всей стране.
Фото и видео из разных регионов
Метеоролог Гийом Сеше в своем твиттере поделился фотографиями из города Гренобль в Изере, поселка Шамони в Верхней Савойе, а также муниципалитетов Грюиссан и Ле-Пюи-ан-Веле.
Пользователи сети также разместили видео, снятое в Андорре (княжество, граничащее с Францией на севере). Видно, как песок сменяет на дорогах снег. Явление также наблюдают в регионах Тулузы и Лиона.
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