Наче апокаліпсис: небо над Францією забарвилось у дивний колір – фото, відео
Небо майже над усією Францією набуло дивного жовтувато-помаранчевого відтінку. Це явище спричинене утворенням сироко – теплого вітру, що дме з Сахари до країн Середземномор'я.
Джерело:Le Parisien
Все це – наслідки проходження антициклону. Гарячий вітер несе з африканської пустелі багато дрібного піску. Відповідними кадрами очевидці діляться у соцмережах.
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Найбільше явище зачепило південь та південний схід країни, зокрема – Альпи та департамент Ізер. Однак, за прогнозами, до кінця доби 6 лютого його зможуть побачити майже по всій країні.
Фото та відео з різних регіонів
Метеоролог Гійом Сеше у своєму твіттері поділився фотографіями з міста Гренобль у Ізері, селища Шамоні у Верхній Савойї, а також муніципалітетів Грюїссан та Ле-Пюї-ан-Веле.
Користувачі мережі також розмістили відео, зняте в Андоррі (князівство, що межує із Францією на півночі). Видно, як пісок змінює на дорогах сніг. Явище також спостерігають у регіонах Тулузи та Ліона.
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