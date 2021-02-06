Небо майже над усією Францією набуло дивного жовтувато-помаранчевого відтінку. Це явище спричинене утворенням сироко – теплого вітру, що дме з Сахари до країн Середземномор'я.

Все це – наслідки проходження антициклону. Гарячий вітер несе з африканської пустелі багато дрібного піску. Відповідними кадрами очевидці діляться у соцмережах.

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Найбільше явище зачепило південь та південний схід країни, зокрема – Альпи та департамент Ізер. Однак, за прогнозами, до кінця доби 6 лютого його зможуть побачити майже по всій країні.

Цікаво! Сироко не є рідкісним явищем, проте рідко коли воно виникало саме на початку року. Теплий вітер може спровокувати аномальне підвищення температури на Корсиці.

Фото та відео з різних регіонів

Метеоролог Гійом Сеше у своєму твіттері поділився фотографіями з міста Гренобль у Ізері, селища Шамоні у Верхній Савойї, а також муніципалітетів Грюїссан та Ле-Пюї-ан-Веле.

#Grenoble, #Chamonix, #Gruissan, #LePuyEnVelay...

Le flux de Sud provoque une remontée très importante de #sable en provenance du #Sahara, donnant une teinte très ocre au ciel de nos régions !



N'hésitez pas à nous partager l'état de votre ciel ce matin.

Webcam @skaping pic.twitter.com/O4F2vAX7Au — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 6, 2021

Користувачі мережі також розмістили відео, зняте в Андоррі (князівство, що межує із Францією на півночі). Видно, як пісок змінює на дорогах сніг. Явище також спостерігають у регіонах Тулузи та Ліона.