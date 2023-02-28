Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом было пустым. Также над городом поднимали истребители, информирует 24 Канал.
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Россия оправдывается за закрытие неба над Санкт-Петербургом
В минобороны России уже успели заявить, что была проведена "тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами".
В ведомстве подчеркнули, что в практической части так называемой "тренировки" были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО, которые совершили вылеты для "отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".
Во время тренировки отработаны вопросы выявления, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО,
– написали в минобороны страны-агрессорки.
Россияне бредят "украинскими беспилотниками"
28 февраля в минобороны России также заявили, что ночью ВСУ якобы "попробовали применить беспилотники" в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы их "ликвидировали".
Позже в ведомстве добавили, что один из "беспилотников" на юге России "упал в поле", а другой якобы "отклонился от траектории и не попал в инфраструктуру".
Санкт-Петербург закрывал небо: все, что известно
В российском Санкт-Петербурге 28 февраля вводили план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. Также закрывали местный аэропорт Пулково.
Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом было пустым. Российские СМИ сообщали, что над городом поднимали истребители.
Около 11:00 сообщили, что ограничение воздушного пространства в Петербурге сняли.
В сети сообщалось, что не только над Санкт-Петербургом, но и над Ленинградской областью закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты переводили в зону ожидания.
Кстати, СМИ утверждали, что неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.