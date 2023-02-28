Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом было пустым. Также над городом поднимали истребители, информирует 24 Канал.

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Россия оправдывается за закрытие неба над Санкт-Петербургом

В минобороны России уже успели заявить, что была проведена "тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами".

В ведомстве подчеркнули, что в практической части так называемой "тренировки" были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО, которые совершили вылеты для "отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".

Во время тренировки отработаны вопросы выявления, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО,

– написали в минобороны страны-агрессорки.

Россияне бредят "украинскими беспилотниками"

28 февраля в минобороны России также заявили, что ночью ВСУ якобы "попробовали применить беспилотники" в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы их "ликвидировали".

Позже в ведомстве добавили, что один из "беспилотников" на юге России "упал в поле", а другой якобы "отклонился от траектории и не попал в инфраструктуру".

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