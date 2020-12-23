Корпорация Индустриальный Союз Донбасса (ИСД) долгое время считался прибыльным проектом на территории Украины еще со времен Януковича.

В данный момент после революции достоинства офис корпорации находится на неподконтрольной территории Киеву в Донецке. Мало того его глава арестован российскими властями в 2018 году по подозрению в мошенничестве. Гражданин Украины Олег Мкртчан обвиняется в мошеннических действиях в особо крупных размерах, согласно статье 159 пункт 4 УК РФ.

Обвинение опирается на не совсем понятную жалобу представителей ВЭБа о незаконных операциях с активами. К сведению читателей, ВЭБ – Российская государственная структура финансирования проектов развития экономики с наличием банковских полномочий. Хотелось бы подчеркнуть, корпорация ВЭБ работает на основании специального федерального закона РФ (неограниченная свобода действий в финансовых операциях). Хотя сами представители отрицают факт хищения денежных активов и не считают себя потерпевшей стороной.

Возникает вопрос, почему господин Мкртчан удостоен таким вниманием силовиков. Возможно, причины ареста и следственных действий имеют совсем другую подоплеку. Корпорация ИСД располагает немалыми денежными средствами, стабильно развивающимися активами и т.д. Что интересно, после ареста активы Мкртчана были естественно арестованы на территории РФ. Вместе с теми, которые даже не имеют дела к прокурорскому расследованию.

В процессе расследования происходит интереснейший поворот событий. Следователи СКР принимают беспрецедентное решение передать все денежные активы в руки частного предприятия ООО "Луксар". Мотивируя передачу активов тем, что Олег Мкртчан согласно данным мошенническим действиями, нанёс ущерб организации ВЭБ. Поэтому его активы должны перейти на сохранение с возможностью ведения хозяйственной деятельности ООО "Луксар". Уже достоверно известно, что основной куратор частного предприятия человек из ближайшего окружения В. Ф. Януковича бизнесмен Сергей Курченко.

Как известно, Янукович и его окружение во время президентства на Украине не пренебрегали различными "тёмными" методами отжима развитого бизнеса. В основном деятельность беглого украинского олигарха Курченко направлена на предприятия холдинга РГМК Олега Мкртчана: "Метинвест", "Ревякинский металлургический комбинат", "Ставсталь", "Кепитал Хауз". Рано или поздно продукцию непризнанных республик ДНР придётся как-то легализовать.

Вот Курченко и начал суетиться по этому поводу. Продукция республик пройдёт через признанную Южную Осетию. После всех соответствующих процедур это будет уже легальный, конкурентоспособный товар.

А арест Олега Мкртчан это своего рода придаток к давним обидам, а заодно и путём рейдерской деятельности расширить свои сферы влияния.

Отцы и дети

Сын арестованного в России бизнесмена Олега Мкртчана, Эдуард Мкртчан успешный бизнесмен в Украине. Он и его партнёр, друг, депутат Верховной Рады Максим Ефимов активно развивают производство электроэнергии с помощью альтернативных источников. В основном это ветроэнергетика. Долевое участие Мкртчана в данном бизнесе составляет 75% уставного капитала и 25% у Ефимова. В Украине данное направление считается перспективным вариантом добычи электроэнергии экологически чистым путем. При удачном "раскладе" вся электрификация Украины к 2050 году может состоять на 60% из альтернативных источников производства.

Интересный факт по состоянию на 20.12.2020 год в структуре "УК ВПУ" появилась новая компании: "ФВТ Сервис". Сфера деятельности: обслуживание, сервис и ремонт ВЭУ. В структуре "Ветрянных Парках Украины" появился номинальный акционер – это Автомонов Олег Петрович. Бывший работник Консорциума и личный юрист Эдуарда Мкртчана. Номинальным акционером "ФВТ Сервиса" может иметь только смысл, это выжидание прохождение Антимонопольного Комитета и следом легально переоформить актив на "реального" собственника.