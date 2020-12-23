Корпорація Індустріальний Союз Донбасу (ІСД) довгий час вважався прибутковим проєктом на території України ще з часів Януковича.

В даний момент після революції гідності офіс корпорації знаходиться на непідконтрольній території Києву в Донецьку. Мало того його глава заарештований російською владою в 2018 році за підозрою в шахрайстві. Громадянин України Олег Мкртчан звинувачується в шахрайських діях в особливо великих розмірах, відповідно до статті 159 пункт 4 КК РФ.

Звинувачення спирається на не зовсім зрозумілу скаргу представників ВЕБа про незаконні операції з активами. До відома читачів, ВЕБ – Російська державна структура фінансування проєктів розвитку економіки з наявністю банківських повноважень. Хотілося б підкреслити, корпорація ВЕБ працює на підставі спеціального федерального закону РФ (необмежена свобода дій в фінансових операціях). Хоча самі представники заперечують факт розкрадання грошових активів і не вважають себе потерпілою стороною.

Виникає питання, чому пан Мкртчан удостоєний такою увагою силовиків. Можливо, причини арешту і слідчих дій мають зовсім інше підґрунтя. Корпорація ІСД володіє чималими коштами, стабільно розвиваються активами і т.д. Що цікаво, після арешту активи Мкртчана були природно арештовані на території РФ. Разом з тими, які навіть не мають справи до прокурорського розслідування.

В процесі розслідування відбувається цікавий поворот подій. Слідчі СКР приймають безпрецедентне рішення передати всі грошові активи в руки приватного підприємства ТОВ "Луксар". Мотивуючи передачу активів тим, що Олег Мкртчан згідно з даними шахрайським діями, завдав шкоди організації ВЕБ. Тому його активи повинні перейти на збереження з можливістю ведення господарської діяльності ТОВ "Луксар". Вже достеменно відомо, що основний куратор приватного підприємства людина з найближчого оточення В.Ф. Януковича бізнесмен Сергій Курченко.

Як відомо, Янукович і його оточення під час президентства в Україні не нехтували різними "темними" методами віджиму розвиненого бізнесу. В основному діяльність побіжного українського олігарха Курченко спрямована на підприємства холдингу РГМК Олега Мкртчана: "Метінвест", "Ревякінский металургійний комбінат", "Ставсталь", "Кепітал Хауз". Рано чи пізно продукцію невизнаних республік ДНР доведеться якось легалізувати.

Ось Курченко і почав метушитися з цього приводу. Продукція республік пройде через визнану Південну Осетію. Після всіх відповідних процедур це буде вже легальний, конкурентоспроможний товар.

А арешт Олега Мкртчан це свого роду придаток до давніх образ, а заодно і шляхом рейдерської діяльності розширити свої сфери впливу.

Батьки і діти

Син арештованого в Росії бізнесмена Олега Мкртчана, Едуард Мкртчан успішний бізнесмен в Україні. Він і його партнер, друг, депутат Верховної Ради Максим Єфімов активно розвивають виробництво електроенергії за допомогою альтернативних джерел. В основному це вітроенергетика. Пайова участь Мкртчана в даному бізнесі становить 75% статутного капіталу і 25% у Єфімова. В Україні цей напрям вважається перспективним варіантом видобутку електроенергії екологічно чистим шляхом. При вдалому "розкладі" вся електрифікація України до 2050 року може складатися на 60% з альтернативних джерел виробництва.

Цікавий факт станом на 20.12.2020 рік в структурі "УК ВПУ" з'явилася нова компанії: "ФВТ Сервіс". Сфера діяльності: обслуговування, сервіс і ремонт ВЕУ. У структурі "Вітряні Парки України" з'явився номінальний акціонер – це Автомонов Олег Петрович. Колишній працівник Консорціуму і особистий юрист Едуарда Мкртчана. Номінальним акціонером "ФВТ Сервісу" може мати тільки сенс, це вичікування проходження Антимонопольного Комітету і слідом легально переоформити актив на "реального" власника.