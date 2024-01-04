Жилье митрополита выгорело дотла, однако сам он не пострадал.

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Что известно об инциденте

Около 4 утра 2 января в селе Банчены в 17 километрах от Черновцов сгорел один из домов бывшего митрополита УПЦ МП Банченского Лонгина. Дом полностью сгорел, но сам митрополит не пострадал.

Это лишь один из домов Лонгина, а в Банченах их несколько. Поэтому неизвестно, находился ли Лонгин именно в этом доме во время пожара.

О пожаре в Службу спасения сообщили жители села. Когда спасатели приехали на вызов, огонь уже охватил помещение. Пожар полностью уничтожил дом.

УПЦ МП заявила о поджоге: что говорят в ГСЧС

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП причиной пожара назвали поджог. Однако в ГСЧС Буковины отметили, что предварительной причиной возгорания считают неисправность электропроводки.

Короткое замыкание повлекло за собой искру, а из-за того, что пожар заметили несвоевременно, то огонь очень повредил помещение,

– говорится в сообщении.

В полиции Буковины отметили, что проверяют все возможные обстоятельства возникновения возгорания. Правоохранители ждут выводов пожарной экспертизы.

