О том, что понтонный мост уже демонтирован, свидетельствуют новые спутниковые снимки. Кроме того, пишет издание, это подтверждают и источники, знакомые с этим вопросом.

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Понтонный мост через Припять разобрали

По информации собеседников, западная разведка и военные чиновники внимательно отслеживали строительство моста как части вспомогательной инфраструктуры, создаваемой Россией перед потенциальным вторжением.

Спутниковые снимки показали наличие понтонного моста через Припять 16 февраля. Однако на следующий день его там уже не было.

Издание отмечает, что непонятно, почему его построили или демонтировали.

Возможно, мост использовался как часть учений России и Беларуси. Также возможно, что развернутые там российские или белорусские силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину, перемещали технику и больше не нуждались в ней.

– говорится в материале.

В ВСУ отреагировали на мост у границы

Ситуацию с понтонным мостом в Беларуси прокомментировал командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в эфире "Право на власть". Он считает, что это была провокация.

"Очередная провокация и игра мышцами", – отметил Павлюк. Но добавил, что больше ничего в белорусском направлении не видит.

Появление понтонного моста через Припять: что известно

Развертывание понтонно-мостового парка так близко к украинской границе заметили OSINT-исследователи (разведка на основе открытых источников).

15 февраля IntelDoge опубликовал в сети спутниковые снимки с сервиса. На них зафиксированы работы на грунте по обе стороны реки Припять. В то же время на спутниковых фото, которые 16 февраля обнародовал пользователь ameliairheart, виден уже развернутый мост.

Мост был расположен в 6 километрах от границы Украины. Кроме того, он был на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть это Чернобыльская зона отчуждения.

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