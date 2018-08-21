Неделимая и неприкосновенная страна: как 27 лет назад украинцы получили независимость

Ключевая битва за независимость: 27 лет назад украинцы получили то, за что боролись веками. Украина стала самостоятельным государством с большими надеждами. Территорию страны провозгласили неделимой и неприкосновенной.

Опять бороться за независимость украинцам пришлось 4 года назад. Против Украины развязала войну Россия. И именно люди стали залогом победы. Вспомните, 2014 год. Проект Новороссия останавливали жители Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра. Люди не позволили расколоть страну.

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Российская армия начала военное наступление – оккупировала Крым, Луганск, Донецк. Вооруженные силы Украины были разграблены и слабы. Отвоевывать территорию страны брались добровольцы, помогают волонтеры.

Без организации государства, люди сами защитили свое государство. Это и есть подвиг. Граждане нашей страны взяли оружие и пошли воевать. И отвоевали максимум, что можно было сделать в то время,

– отметил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

Украинцы продолжают бороться. В прошлом году блокирующие торговлю на крови остановили финансирование оккупанта. В 2018 году парламентарии добились признания России агрессором. Но до сих пор оборона страны требует изменений.

По словам Оксаны Сыроид, надо найти рецепт, который позволит выжить в условиях такой агрессии. Она говорит, что рецепт простой – он заключается в двух вещах. Первое – формирование сильной армии. Второй путь – это эффективная внешняя политика.

Еще один враг украинского общества – коррупция. Чтобы сломать круговую поруку люди добились внедрения е-декларирования, заработали первые антикоррупционные органы. Сложная битва за независимость продолжается последние 4 года. Украинцы уже доказали, что способны преодолевать вызовы. И понимают, что победа зависит от каждого.

Враг украинского общества – коррупция

Андрей Посикира – человек, который хорошо знает, что такое не надеяться на государство. А делать свою работу несмотря на все сложности. Он собственноручно создает реабилитационный центр при психиатрической больнице во Львове. В 2014 году, когда в больницу с психологическими проблемами только стали поступать первые воины с Востока, реабилитационный центр был заброшен в помещении с дырявой крышей, песком вместо пола, в котором жили разве крысы и бездомные.

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Все: от батареек до плитки мужчина собрал с помощью неравнодушных людей. Волонтеры помогли сделать ремонт. Теперь здесь работает профессиональный медперсонал, есть тренажерный зал, теннис, бильярд, комната для массажа.

Плитку дал салон сантехники. Давали нам остатки, и мы из тех остатков буквально все туалетные комнаты, санитарные, коридоры – сами с ребятами монтировали,

– вспомнил руководитель реабилитационного центра "Феникс" Андрей Посикира.

За 4 года реабилитационный центр официально оформили и создали новые рабочие места. А помощь получили более тысячи бойцов со всей Украины.

"Прежде всего среда дружеская, побратимская, такая как семья. Этот центр является очень хорошим местом, для того, чтобы люди возвращались к нормальной гражданской жизни", – сказал ветеран АТО Игорь.

Так, в сложное время простые люди объединяются и строят независимую страну.

Каждый должен быть ответственен, потому что это – наша страна. У нас другой нет. А где ты можешь быть счастлив и успешен как не в своей стране? И это самая большая миссия жизни – построить успешную страну,

– отметил Андрей Садовый.

24 августа – это день нашей независимости и мы получаем ее вместе.