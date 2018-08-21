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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Неподільна і недоторкана країна: як 27 років тому українці здобули незалежність

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Ключова битва за незалежність: 27 років тому українці здобули те, за що боролися століттями. Україна стала самостійною державою з великими надіями. Територію країни проголосили неподільною і недоторканою.

Знову виборювати незалежність українцям довелося 4 роки тому. Проти України розв’язала війну Росія. І саме люди стали запорукою перемоги. Згадайте, 2014 рік. Проект Новоросія зупиняли мешканці Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Люди не дозволили розколоти країну.

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Російська армія почала військовий наступ – окупувала Крим, Луганськ, Донецьк. Збройні сили України були розграбовані і слабкі. Відвойовувати територію країни бралися добровольці, допомагають волонтери.

Без організації держави, люди самі захистили свою державу. Це є подвиг. Громадяни нашої країни взяли зброю і пішли воювати. І відвоювали максимум, що можна було зробити в той час,
– зазначив лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Українці продовжують боротися. Минулоріч блокадники торгівлі на крові зупинили фінансування окупанта. У 2018 році парламентарі добилися визнання Росії агресором. Та досі оборона країни потребує змін.

За словами Оксани Сироїд, треба знайти рецепт, який дозволить вижити в умовах такої агресії. Вона каже, що рецепт простий – він полягає в двох речах. Перше – формування сильної армії. Другий шлях – це ефективна зовнішня політика.

Ще один ворог українського суспільства – корупція. Аби зламати кругову поруку люди домоглися впровадження е-декларування, запрацювали перші антикорупційні органи. Складна битва за незалежність триває останні 4 роки. Українці уже довели, що здатні долати виклики. І розуміють, що перемога залежить від кожного. 

гроші
Ворог українського суспільства – корупція

Андрій Посікіра – чоловік, який добре знає, що таке не сподіватися на державу. А робити свою роботу попри усі складнощі. Він власноруч створює реабілітаційний центр при психіатричній лікарні у Львові. У 2014 році, коли у лікарню із психологічними проблемами тільки почали поступати перші воїни зі Сходу реабілітаційний центр був закинутий в приміщенні із дірявим дахом, піском замість підлоги, в якому жили хіба щурі та безхатьки. 

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Усе: від батарей до плитки чоловік зібрав у небайдужих людей. Волонтери допомогли зробити ремонт. Тепер тут працює професійний медперсонал, є тренажерний зал, теніс, більярд, кімната для масажу.

Плитку дали салон сантехніки. Давали нам залишки, і ми з тих залишків буквально всі туалетні кімнати, санітарні, коридори – самі з хлопцями монтували,
– згадав керівник реабілітаційного центру "Фенікс" Андрій Посікіра.

За 4 роки реабілітаційний центр офіційно оформили та створили нові робочі місця. А допомогу отримало понад тисячу бійців з усієї України.

"Перш за все середовище дружнє, побратимське, таке як сім’я. Цей центр є дуже хорошим місцем, для того, щоб люди верталися до нормального цивільного життя", – сказав ветеран АТО Ігор.

Так, в складний час прості люди об’єднуються і будують незалежну країну.

Кожен має бути відповідальний , тому що це – наша країна. В нас іншої немає. А де ти можеш бути щасливий і успішний як не в своїй країні? І це найбільша місія життя – збудувати успішну країну,
– наголосив Андрій Садовий.

24 серпня – це день нашої незалежності і ми здобуваємо її разом.

Теги: День Незалежності Самопоміч АТО
Джерело: 24 канал
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