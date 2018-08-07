18:32
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Крупним планом
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рейдерські атаки на підприємства: хто покриває схеми злочинців

Крупним планом 50 Читать новость на русском

Підприємці та експерти об'єднують зусилля на Антирейдерському форумі, адже в українців масово відбирають бізнес. Понад півтори тисячі рейдерських захоплень відбулося лише за останні п'ять років. Найчастіше жертвами рейдерів стають аграрні компанії.

Як працюють бандитські схеми, публічно викривають на форумі постраждалі підприємства.

Читайте також:  Як зупинити махінації пов'язані з приватизацією підприємств

Серед них – "Братський маслопресовий завод" на Миколаївщині. Рейдери захопили виробництво ще минулоріч. Документи підробили і кілька разів змінили власника у державному реєстрі. Фальшиві зміни Міністерство юстиції скасувати відмовляється.

Причина рейдерства – це бездіяльність Мін'юсту,
– переконаний директор Братського маслопресового заводу Анатолій Доценко.

Завод захопила охоронна фірма "Борисфен", підконтрольна Юрію Березі з "Народного Фронту". Керівництво місцевої поліції стало на бік рейдерів.

"Це просто злочин проти власності. Завдяки бездіяльності місцевої поліції на території (заводу – 24 канал) перебувають рейдери", – наголосив Доценко. 

Повернути "Братський маслопресовий завод" правдивим власникам допомагає громадська організація "Бізнес Варта". Щоб усі постраждалі підприємства отримали допомогу експертів – у рамках Антирейдерського форуму діє громадська приймальня.

Ми хочемо зібрати усі ці випадки, які є, і поставити їх на системний контроль, на систем на роботу,
– зазначив народний депутат від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Іван Мірошніченко.

Підприємці одні за одним звертаються за підтримкою.

"Один за всіх і всі за одного. Ми сподіваємося, що за допомогою громадських організацій ми зможемо привернути увагу до цього", – сказала юристка аграрного підприємства Вікторія Кіпріянова.

Чому рейдерство набуло всеукраїнських масштабів – дивіться у програмі. 

Теги: Самопоміч Бізнес
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук