Рейдерські атаки на підприємства: хто покриває схеми злочинців

Підприємці та експерти об'єднують зусилля на Антирейдерському форумі, адже в українців масово відбирають бізнес. Понад півтори тисячі рейдерських захоплень відбулося лише за останні п'ять років. Найчастіше жертвами рейдерів стають аграрні компанії.

Як працюють бандитські схеми, публічно викривають на форумі постраждалі підприємства.

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Серед них – "Братський маслопресовий завод" на Миколаївщині. Рейдери захопили виробництво ще минулоріч. Документи підробили і кілька разів змінили власника у державному реєстрі. Фальшиві зміни Міністерство юстиції скасувати відмовляється.

Причина рейдерства – це бездіяльність Мін'юсту,

– переконаний директор Братського маслопресового заводу Анатолій Доценко.

Завод захопила охоронна фірма "Борисфен", підконтрольна Юрію Березі з "Народного Фронту". Керівництво місцевої поліції стало на бік рейдерів.

"Це просто злочин проти власності. Завдяки бездіяльності місцевої поліції на території (заводу – 24 канал) перебувають рейдери", – наголосив Доценко.

Повернути "Братський маслопресовий завод" правдивим власникам допомагає громадська організація "Бізнес Варта". Щоб усі постраждалі підприємства отримали допомогу експертів – у рамках Антирейдерського форуму діє громадська приймальня.

Ми хочемо зібрати усі ці випадки, які є, і поставити їх на системний контроль, на систем на роботу,

– зазначив народний депутат від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Іван Мірошніченко.

Підприємці одні за одним звертаються за підтримкою.

"Один за всіх і всі за одного. Ми сподіваємося, що за допомогою громадських організацій ми зможемо привернути увагу до цього", – сказала юристка аграрного підприємства Вікторія Кіпріянова.

Чому рейдерство набуло всеукраїнських масштабів – дивіться у програмі.