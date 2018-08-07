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Рейдерские атаки на предприятия: кто покрывает схемы преступников

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Предприниматели и эксперты объединяют усилия на Антирейдерском форуме, ведь у украинцев массово отбирают бизнес. Более полутора тысяч рейдерских захватов произошло только за последние пять лет. Чаще всего жертвами рейдеров становятся аграрные компании.

Как работают бандитские схемы, публично разоблачают на форуме пострадавшие предприятия.

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Среди них – "Братский маслопрессовый завод" на Николаевщине. Рейдеры захватили производство еще в прошлом году. Документы подделали и несколько раз сменили владельца в государственном реестре. Фальшивые изменения Министерство юстиции отменить отказывается.

Причина рейдерства – это бездеятельность Минюста,
– убежден директор Братского маслопрессового завода Анатолий Доценко.

Завод захватила охранная фирма "Борисфен", подконтрольная Юрию Березе из "Народного Фронта". Руководство местной полиции стало на сторону рейдеров.

"Это просто преступление против собственности. Благодаря бездеятельности местной полиции на территории (завода – 24 канал) находятся рейдеры", – подчеркнул Доценко.

Вернуть "Братский маслопрессовый завод" истинным владельцам помогает общественная организация "Бизнес Дозор". Чтобы все пострадавшие предприятия получили помощь экспертов – в рамках Антирейдерского форума действует общественная приемная.

Мы хотим собрать все эти случаи, которые есть, и поставить их на системный контроль, на системную работу,
– отметил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Иван Мирошниченко.

Предприниматели одни за одним обращаются за поддержкой.

"Один за всех и все за одного. Мы надеемся, что с помощью общественных организаций мы сможем привлечь внимание к этому", – сказала юрист аграрного предприятия Виктория Киприянова.

Почему рейдерство приобрело всеукраинские масштабы – смотрите в программе.

Теги: Самопомич Бизнес
Источник: 24 канал
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