Украина отказалась от условий России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны, сообщает 24 канал. В ОП заявили, что Россия просто унижает Беларусь, используя ее.
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Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и отказались,
– заявил Подоляк.
По словам Михаила Подоляка, при этом Россия пытается заявлять миру, что якобы больше всех готова к переговорам. В то же время устраивает постановление под названием "мы едем в Гомель" и уничтожает нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами.
Россию ждут жесткие санкции
С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты,
– добавил Подоляк.
Речь идет о тотальном вычеркивании России из любых международных коммуникаций.
Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат, – подчеркнул Подоляк.
Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров.
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Полный текст сообщения Офиса Президента
Манипуляции российской стороны с переговорным действием очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались.
Но при этом они пытаются заявлять миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидное постановление под названием «мы едем в Гомель» и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами.
С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях.
Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров.