Україна відмовилась від умов Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні, повідомляє 24 канал. В ОП заявили, що Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її.

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Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовились,

– заявив Подоляк.

За словами Михайла Подоляка, при цьому Росія намагається заявляти світу, що нібито більше за всіх готова до переговорів. Натомість влаштовує постанову під назвою "ми їдемо в Гомель" і нищить нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардирувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами.

Росію чекають жорсткі санкції

З такою брудною поведінкою російської сторони навіть в темі про переговори, однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети,

– додав Подоляк.

Йдеться про тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій.

Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат, – наголосив Подоляк.

Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів.

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Повний текст повідомлення Офісу Президента

Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовились.

Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постанову під назвою «ми їдемо в Гомель» і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардирувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами.

З такою брудною поведінкою російської сторони навіть в темі про переговори, однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій. Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися.

Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів.