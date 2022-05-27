Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике его речь, передает 24 канал.

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Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать во время речи о конкретных шагах, которые готова предпринять правящая коалиция в Германии, чтобы оказать большую поддержку Украине, чтобы она выиграла эту войну с Россией. Однако, по словам посла, во время речи это не прозвучало.

Особенно не хватало четкости по поводу немедленной поставки из Германии тяжелого вооружения Украине для подавления массированного наступления России на Донбассе.

Очевидно, не хватает лидерства и смелости (Шольц – 24 канал). В военном плане Берлин просто подводит Украину,

– отметил Мельник.

Без сигналов вступления Украины в ЕС

По словам посла Украины в Германии, во время выступления, кроме темы предоставления оружия, не было и никаких обнадеживающих сигналов для украинцев по важному и актуальному сегодня вопросу – кандидатскому статусу членства Украины в ЕС.

Что говорил Шольц во время выступления в Давосе

Во время своего выступления Путин будет вести переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не сломает оборону украинцев. В то же время канцлер отметил, что НАТО не будет делать ничего такого, что могло бы сделать Североатлантический союз стороной конфликта.

Однако Шольц отметил, что перспектива захвата Россией всей Украины кажется менее вероятной, чем в начале войны. Все это благодаря украинским силам и поддержке международного сообщества.

На речь канцлера Германии отреагировали в Офисе Президента Украины.

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что для победы Украине необходима поддержка мировых лидеров в виде санкций и оружия. Ермак отметил, что Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал правильно: Путин не должен выиграть эту войну.

Соглашаюсь и напоминаю, что для поражения России необходимы жесткие санкции ЕС против банковской системы РФ, нефтяное эмбарго, вторичные санкции, а также оружие – много оружия для Украины,

– добавил глава ОП.

Кроме этого, министр МИД Украины Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что многие в НАТО "потеряли моральное и профессиональное право" на то, чтобы делать какие-либо комментарии по Украине. Ведь, по его словам, Североатлантический альянс как институт ничего не делает для Украины, в то время как в ЕС принимают "революционные" решения для помощи нашей стране.

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