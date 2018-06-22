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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Недостаточно помогает Украине: оппозиция Канады жестко раскритиковала премьера Трюдо

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Джастин Трюдо
Джастин Трюдо / Getty images

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо критикуют в Консервативной партии страны за то, что недостаточно помогает Украине.

Такую позицию в статье для издания The National Post выразил депутат парламента Канады от консерваторов Джеймс Безан.

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По его словам, из-за того, что Трюдо отказывается предложить Украине "настоящую помощь", его позиция является "позорной".

Украина является примером того, что можно достичь неповиновением и несокрушимой верой в лучшее будущее для своего народа. В течение долгой истории жестоких иностранных притеснений, войн и принудительных голодоморов, украинцы никогда не теряли видение соборного и мирного будущего для своей страны,
– отметил в своей статье канадский политик.

Безан заверил, что Консервативная партия всегда будет поддерживать Украину.

"Консервативная партия Канады и ее лидер Эндрю Шир всегда будет поддерживать право украинцев определять их собственное будущее в независимом государстве, свободном от иностранной агрессии. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и всегда будем стоять бок о бок с гордой, единственной и свободной Украиной", – подчеркнул политик.

По мнению канадского оппозиционера, Украине "нужна поддержка таких демократических союзников как Канада", если цивилизованный мир действительно хочет противостоять агрессии России и вернуть Украине аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Ранее в Канаде сообщили, что на упрощение визового режима Украине в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Теги: Новости Украины Джастин Трюдо Канада
Источник: 24 Канал
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