В Канаде рассказали, упростят ли визовый режим с Украиной

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал просьбу украинских парламентариев относительно упрощения визового режима между странами. Он отметил, что не предполагает особых изменений в ближайшее время.

Об этом дипломат рассказал в комментарии УНН.

Читайте также: Парубий в Великобритании просил упростить визовый режим для Украины

Этот вопрос рассматривается административно в рамках нашего министерства иммиграции. Оно пока что совершенствует нынешний механизм – выдачу многолетних, многократных виз для украинцев. Я не предвижу какой-то радикальной перемены,

– сообщил Ващук.

Кроме этого, он добавил, что не берется прогнозировать, когда возможность предоставления безвиза для украинцев будет рассмотрена.

"Пока что действительность такова, что мы, как правило, выдаем визы посетителям, которые отвечают нашим критериям, многократные десятилетние визы", – подчеркнул посол.

Отметим, что накануне парламентская делегация в Канаде призвала упростить визовый режим для украинцев.