У Канаді розповіли, чи спростять візовий режим з Україною

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував прохання українських парламентаріїв щодо спрощення візового режиму між країнами. Він зазначив, що не передбачає особливих змін найближчим часом.

Про це дипломат розповів у коментарі УНН.

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Це питання розглядається адміністративно в рамках нашого міністерства імміграції. Воно поки що вдосконалює теперішній механізм – видачу багаторічних, багаторазових віз для українців. Я не передбачаю якоїсь радикальної зміни,

– повідомив Ващук.

Окрім цього, він додав, що не береться прогнозувати, коли можливість надання безвізу для українців буде розглянута.

"Поки що дійсність є така, що ми, як правило, видаємо візи відвідувачам, які відповідають нашим критеріям, багаторазові десятилітні візи", – наголосив посол.

Зазначимо, що напередодні парламентська делегація в Канаді закликала спростити візовий режим для українців.