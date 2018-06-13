17:41
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Парубій у Великобританії просив спростити візовий режим для України

106 Читать новость на русском
Парубій розповів у Великобританії про скарги українців
Парубій розповів у Великобританії про скарги українців / informator.news

Очільник Верховної Ради України Андрій Парубій разом із представниками британського уряду та парламенту піднімав питання спрощення безвізового режиму між країнами.

Про це в коментарі телеканалу "Рада" повідомив очільник українського парламенту Андрій Парубій.

Читайте також: Рік безвізу: куди, як і чому українці їздили за кордон

Я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великобританією. Я зазначив, що від українців приходить дуже багато скарг щодо жорсткої та суворої процедури отримання віз у Великобританію. Я наполягав, щоб для українців був спрощений цей режим,
– наголосив спікер Верховної Ради.

Парубій додав, що сподівається на те, що його пропозицію в країні почують.

Нагадаємо, у січні цього року посол Великобританії озвучив проблему у лібералізації візового режиму з Україною. За його словами, причиною цьому є те, що в Україні були зафіксовані випадки, коли небезпечні злочинці – громадяни інших країн – отримували паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

Теги: Новини України Новини політики Великобританія Безвізовий режим Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сьогодні, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 155
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 720
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 745
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 557
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 561
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук