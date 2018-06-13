Парубій у Великобританії просив спростити візовий режим для України

Очільник Верховної Ради України Андрій Парубій разом із представниками британського уряду та парламенту піднімав питання спрощення безвізового режиму між країнами.

Про це в коментарі телеканалу "Рада" повідомив очільник українського парламенту Андрій Парубій.

Читайте також: Рік безвізу: куди, як і чому українці їздили за кордон

Я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великобританією. Я зазначив, що від українців приходить дуже багато скарг щодо жорсткої та суворої процедури отримання віз у Великобританію. Я наполягав, щоб для українців був спрощений цей режим,

– наголосив спікер Верховної Ради.

Парубій додав, що сподівається на те, що його пропозицію в країні почують.

Нагадаємо, у січні цього року посол Великобританії озвучив проблему у лібералізації візового режиму з Україною. За його словами, причиною цьому є те, що в Україні були зафіксовані випадки, коли небезпечні злочинці – громадяни інших країн – отримували паспорт громадянина України та закордонний паспорт.