Парубій у Великобританії просив спростити візовий режим для України
Очільник Верховної Ради України Андрій Парубій разом із представниками британського уряду та парламенту піднімав питання спрощення безвізового режиму між країнами.
Про це в коментарі телеканалу "Рада" повідомив очільник українського парламенту Андрій Парубій.
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Я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великобританією. Я зазначив, що від українців приходить дуже багато скарг щодо жорсткої та суворої процедури отримання віз у Великобританію. Я наполягав, щоб для українців був спрощений цей режим,
– наголосив спікер Верховної Ради.
Парубій додав, що сподівається на те, що його пропозицію в країні почують.
Нагадаємо, у січні цього року посол Великобританії озвучив проблему у лібералізації візового режиму з Україною. За його словами, причиною цьому є те, що в Україні були зафіксовані випадки, коли небезпечні злочинці – громадяни інших країн – отримували паспорт громадянина України та закордонний паспорт.