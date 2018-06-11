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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Рік безвізу: куди, як і чому українці їздили за кордон

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11 червня 2017 Україна отримала бажану лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом. Тобто українці з того часу можуть подорожувати до ЄС з одним лише біометричним паспортом.

За цей рік пів мільйона українців скористались безвізом, а біометричні паспорти, до речі, мають дев’ять мільйонів громадян.

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У деяких наших співгромадян питають медичне страхування, питають готівкові кошти, час від часу запитують мету поїздки, тобто буває, запитують запрошення, у студентів запитують студентські квитки, а особливо прискіпливо ставляться до тих, хто подорожує з метою працевлаштування.

Хоча тих, кому відмовили на кордоні, не так і багато, менше відсотка.

Тоді українці активно робили біометричні паспорти, ажіотаж з часом спав. Нині вже немає черг. За рік українці встановили рекорд – п'ять мільйонів оформлених документів, хоча протестували безвіз лише більше півмільйона українців.

Тому що для частини українців це залишається можливістю в перспективі. Адже не у всіх є кошти, щоб побачити Європу.

Більше дивіться у сюжеті.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Безвізовий режим Європа
Джерело: 24 Канал
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