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Год безвиза: куда, как и почему украинцы ездили за границу

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11 июня 2017 Украина получила желаемую либерализацию визового режима с Европейским союзом. То есть украинцы с того времени могут путешествовать в ЕС с одним биометрическим паспортом.

За этот год полмиллиона украинцев воспользовались безвизом, а биометрические паспорта, кстати, есть у девяти миллионов граждан.

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У некоторых наших сограждан спрашивают медицинское страхование, спрашивают наличные средства, время от времени спрашивают цель поездки, то есть бывает, что спрашивают приглашение, у студентов спрашивают студенческие билеты, а особенно придирчиво относятся к тем, кто путешествует с целью трудоустройства.

Хотя тех, кому отказали на границе, не так и много, меньше процента.

Тогда украинцы активно делали биометрические паспорта, ажиотаж со временем спал. Сейчас уже нет очередей. За год украинцы установили рекорд – пять миллионов оформленных документов, хотя протестировали безвиз лишь более полумиллиона украинцев.

Потому что для части украинцев это остается возможностью в перспективе. Ведь не у всех есть средства, чтобы увидеть Европу.

Больше смотрите в сюжете.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости политики Европа Евросоюз Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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