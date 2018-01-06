Посол Великобританії озвучила проблему у лібералізації візового режиму з Україною

У Великобританії поки не бачать можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.

Причиною є те, що в Україні були зафіксовані випадки, коли небезпечні злочинці – громадяни інших країн – отримували паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Як приклад Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф навела історію кілера, що 1 червня стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву. Таку заяву дипломат зробила в інтерв'ю НВ.

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"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", – заявила Джудіт Гоф.

Нагадаємо, у російського кілера Артура Денісултанов-Курмакаєва на прізвисько "Дінго" після замаху на добровольців АТО виявили український паспорт на ім’я Олександра Дакара. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що кілер отримав українські документи у лютому 2016 року, які зумів оформити за п’ять днів.