Єврокомісія оприлюднила шість вимог для збереження безвізу
Європейська комісія нагадала Україні про необхідність виконати домовленості задля збереження безвізового режиму.
Про це мовиться у звіті Єврокомісії, оприлюдненому 20 грудня, повідомляє "Інтерфакс".
Зокрема Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України:
забезпечення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних реформ, зокрема, шляхом створення незалежного та спеціалізованого Вищого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українським законодавством, паралельно посиливши і забезпечивши незалежність роботи НАБУ і САП;
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відновлення авторитету НАПКА і створення ефективної системи перевірки електронних декларацій;
скасування поправки про електронне декларування доходів для антикорупційних активістів;
активізація зусиль по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію України;
посилення співпрацю з інститутами ЄС для запобігання ризиків нерегулярної міграції;
проведення кампанії з інформування про обов'язки і права в рамках безвізового режиму для громадян України.