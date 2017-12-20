Єврокомісія оприлюднила шість вимог для збереження безвізу

Європейська комісія нагадала Україні про необхідність виконати домовленості задля збереження безвізового режиму.

Про це мовиться у звіті Єврокомісії, оприлюдненому 20 грудня, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України:

забезпечення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних реформ, зокрема, шляхом створення незалежного та спеціалізованого Вищого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українським законодавством, паралельно посиливши і забезпечивши незалежність роботи НАБУ і САП;

Читайте також: Не зрадами єдиними: ТОП-5 перемог України 2017 року

відновлення авторитету НАПКА і створення ефективної системи перевірки електронних декларацій;

скасування поправки про електронне декларування доходів для антикорупційних активістів;

активізація зусиль по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію України;

посилення співпрацю з інститутами ЄС для запобігання ризиків нерегулярної міграції;

проведення кампанії з інформування про обов'язки і права в рамках безвізового режиму для громадян України.