Парубий в Великобритании просил упростить визовый режим для Украины

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий вместе с представителями британского правительства и парламента поднимал вопрос упрощения безвизового режима между странами.

Об этом в комментарии телеканалу "Рада" сообщил глава украинского парламента Андрей Парубий.

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Я не мог не поднять вопрос визового режима между Украиной и Великобританией. Я отметил, что от украинцев приходит очень много жалоб относительно жесткой и строгой процедуры получения виз в Великобританию. Я настаивал, чтобы для украинцев был упрощен этот режим,

– подчеркнул спикер Верховной Рады.

Парубий добавил, что надеется на то, что его предложение в стране услышат.

Напомним, в январе этого года посол Великобритании озвучил проблему в либерализации визового режима с Украиной. По его словам, причиной этому является то, что в Украине были зафиксированы случаи, когда опасные преступники – граждане других стран – получали паспорт гражданина Украины и загранпаспорт.