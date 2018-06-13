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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парубий в Великобритании просил упростить визовый режим для Украины

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Парубий рассказал в Великобритании о жалобах украинцев
Парубий рассказал в Великобритании о жалобах украинцев / informator.news

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий вместе с представителями британского правительства и парламента поднимал вопрос упрощения безвизового режима между странами.

Об этом в комментарии телеканалу "Рада" сообщил глава украинского парламента Андрей Парубий.

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Я не мог не поднять вопрос визового режима между Украиной и Великобританией. Я отметил, что от украинцев приходит очень много жалоб относительно жесткой и строгой процедуры получения виз в Великобританию. Я настаивал, чтобы для украинцев был упрощен этот режим,
– подчеркнул спикер Верховной Рады.

Парубий добавил, что надеется на то, что его предложение в стране услышат.

Напомним, в январе этого года посол Великобритании озвучил проблему в либерализации визового режима с Украиной. По его словам, причиной этому является то, что в Украине были зафиксированы случаи, когда опасные преступники – граждане других стран – получали паспорт гражданина Украины и загранпаспорт.

Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Безвизовый режим Великобритания
Источник: 24 Канал
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