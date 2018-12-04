Недвижимость фигуранта "кассетного скандала" Мельниченко больше не под арестом

Киевский апелляционный суд отменил арест недвижимости в рамках дела экс-майора Госохраны Николая Мельниченко, который известен, как фигурант "кассетного скандала" дела о "пленках Мельниченко".

Соответствующее решение Киевский апелляционный суд принял в понедельник, 3 декабря.

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Об этом сообщила журналистам адвокат Мельниченко Татьяна Лежух-Вовк, пишет "Украинская правда".

Речь идет о квартире в Киеве, доме, 2 земельных участках и квартире в Киевской области.

По словам адвоката Мельниченко, суд согласился с доводами защиты, что имущество не подлежит аресту или конфискации, поскольку принадлежит третьим лицам, а не Мельниченко.

Напомним, в сентябре 2018 Печерский районный суд Киева по ходатайству прокурора арестовал имущество Мельниченко, в частности, две квартиры, жилой дом и два земельных участка. Тогда суд разрешил задержать экс-майора, но, как известно, он получил политическое убежище в США и уже долгое время с женой проживает там.

Кто такой Николай Мельниченко и почему его обвиняют?

Следствие установило, что в 2000 году майор Госохраны Николай Мельниченко записывал разговоры президента Кучмы с высокопоставленными чиновниками в его рабочем кабинете. В 2002-2004 годах передал эту информацию представителям иностранных организаций за денежное вознаграждение. За полученные деньги купил в Украине две квартиры, жилой дом и два земельных участка. Свидетель по делу о так называемом "кассетном скандале" подтвердил, что за эти сделки Мельниченко получил около 2 миллионов долларов.