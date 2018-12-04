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      Нерухомість фігуранта "касетного скандалу" Мельниченка більше не під арештом

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      Микола Мельниченко
      Микола Мельниченко / Радіо Свобода

      Київський апеляційний суд скасував арешт нерухомості в рамках справи екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка, який відомий, як фігарант "касетного скандалу" чи справи про "плівки Мельниченка".

      Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив у понеділок, 3 грудня.

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      Про це повідомила журналістам адвокат Мельниченка Тетяна Лежух-Вовк, пише "Українська правда".

      Йдеться про квартиру у Києві, будинок, 2 земельні ділянки та квартиру у Київській області.

      За словами адвоката Мельниченка, суд погодився із доводами захисту, що майно не підлягає арешту чи конфіскації, оскільки належить третім особам, а не Мельниченку.

      Нагадаємо, у вересні 2018 Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурора арештував майно Мельниченка, зокрема, дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки. Тоді суд дозволив затримати екс-майора, але, як відомо, він отримав політичний притулок у США і вже тривалий час із дружиною проживає там.

      Хто такий Микола Мельниченко і чому його звинувачують?Слідство встановило, що у 2000 році майор Держохорони Микола Мельниченко записував розмови президента Кучми з високопосадовцями в його робочому кабінеті.

      У 2002-2004 роках передав цю інформацію представникам іноземних організацій за грошову винагороду.

      За отримані гроші купив в Україні дві квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки. Свідок у справі про так званий "касетний скандал" підтвердив, що за ці оборудки Мельниченко отримав приблизно 2 мільйонів доларів.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України касетний скандал Микола Мельниченко
      Джерело: 24 Канал
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