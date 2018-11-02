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      Сидів у шафі: Мельниченко розповів, як почув про злочини Кучми

      206 Читать новость на русском
      Микола Мельниченко
      Микола Мельниченко / zaxid.net

      Екс-майор Управління державної охорони України Микола Мельниченко розповів про те, як сидів у шафі другого президента України Леоніда Кучми.

      Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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      Мельниченко розповів, що пройшов в Україні американські курси з безпеки, а американці показували, які слабкі місця є для того, щоб усунути президента.

      "Я після цих курсів на все подивився іншими очима. Побачив, де можна вбити Кучму зі снайперської гвинтівки, як можна його просто задушити, підірвати, отруїти. Я знаходив вразливі місця і доповідав начальнику охорони", – розповів він.

      За словами екс-майора, він одразу пішов з цією інформацією до керівника, але той його не захотів слухати. Тому Мельниченко вирішив залізти у шафу. 

      "І одного ранку я заліз у цю шафу. А вилізти не встиг – Кучма зайшов. Я там півдня простояв. Усе чув. Я тоді дав дуже детальні свідчення у Генеральній прокуратурі, як це було, що я почув, що побачив"... Про фальсифікацію виборів, про бабло, там все було… Знаєте, це було як бандитська сходка. У мене поїхала криша, мене вкурвило. Я вирішив документувати це", – додав він.

      У чому зинувачують Мельниченка?Слідство встановило, що Мельниченко у 2000 році записував розмови президента Кучми з високопосадовцями в його робочому кабінеті. А у 2002-2004 роках передав цю інформацію представникам іноземних організацій за грошову винагороду. Згодом за виручені кошти купив в Україні дві квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки. Свідок у цій справі підтвердив: за ці оборудки Мельниченко отримав близько двох мільйонів доларів.

      Теги: Новини політики Новини України Микола Мельниченко касетний скандал Леонід Кучма
      Джерело: 24 Канал
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