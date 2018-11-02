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      Сидел в шкафу: Мелниченько рассказал, как услышал о преступлениях Кучмы

      263 Читати новину українською
      Николай Мельниченко
      Николай Мельниченко / zaxid.net

      Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко рассказал о том, как сидел в шкафу второго президента Украины Леонида Кучмы.

      Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

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      Мельниченко рассказал, что прошел в Украине американские курсы по безопасности, а американцы показывали, какие слабые места есть для того, чтобы устранить президента.

      "Я после этих курсов на все посмотрел другими глазами. Увидел, где можно убить Кучму из снайперской винтовки, как можно его просто задушить, взорвать, отравить. Я находил уязвимые места и докладывал начальнику охраны", – рассказал он.

      По словам экс-майора, он сразу ушел из этой информацией к руководителю, но тот его не захотел слушать. Поэтому Мельниченко решил залезть в шкаф.

      "И однажды утром я залез в этот шкаф. А вылезти не успел – Кучма зашел. Я там полдня простоял. Все слышал. Я тогда дал очень подробные показания в Генеральной прокуратуре, как это было, что я услышал, что увидел"... о фальсификации выборов, о бабле, там все было... Знаете, это было как бандитская сходка. У меня поехала крыша, меня вкурвило. Я решил документировать это ", – добавил он.

      В чем обвиняют Мельниченко?Следствие установило, что Мельниченко в 2000 году записывал разговоры президента Кучмы с высокопоставленными чиновниками в его рабочем кабинете. А в 2002-2004 годах передал эту информацию представителям иностранных организаций за денежное вознаграждение. Впоследствии за вырученные средства купил в Украине две квартиры, жилой дом и два земельных участка. Свидетель по этому делу подтвердил: за эти сделки Мельниченко получил около двух миллионов долларов

      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кучма касетный скандал Николай Мельниченко
      Источник: 24 Канал
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