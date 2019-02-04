Имение Тимошенко: что известно о недвижимости кандидата в президенты

Что прячут за высокими заборами украинские политики, которые 31 марта 2019 года будут соревноваться за кресло Президента Украины. 24 канал начинает серию публикаций о имениях кандидатов в президенты Украины. В этом материале читайте о недвижимости Юлии Тимошенко.

58-летняя лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является политиком с опытом. Впервые она стала нардепом в 1997 году (22 года назад), дважды была премьер-министром Украины и уже в третий раз баллотируется в президенты.

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25 января ЦИК зарегистрировала Юлию Тимошенко кандидатом в президенты на выборах-2019.

Кандидат показала декларацию о доходах за 2017-й год, где указала, в частности, и информацию о недвижимом имуществе.

Что известно о недвижимости Тимошенко?

В электронной декларации лидер "Батькивщины" отметила, что живет в элитном поселке Козин под Киевом. Но дом общей площадью 588 квадратных метров ей с мужем не принадлежит – имение они арендуют у Татьяны Шараповой, которая приходится Юлии Тимошенко двоюродной сестрой.

Кроме особняка, который расположен в элитном поселке Конча-Заспы – "Серебряная затока", кандидат в президенты пользуется 4 смежными земельными участками общей площадью свыше 6100 квадратных метров.

На одном из них, площадью 1500 квадратов, и расположен арендованный дом, другой (площадью 1862 кв. м) – находится поблизости. Эти два участка также записаны на кузину Тимошенко.

Два других земельных участка в Козине, о которых Леди Ю вспомнила в своей декларации, записаны на Антонину Ульяхину, которая является тетей Тимошенко и представляет "Батькивщину" в Днепропетровском облсовете.

В свое время Тимошенко рассказывала журналистам, что переписала дом и земельные участки в Козине на родственников, чтобы во времена Януковича это имущество не конфисковали.

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В 2009-м тогда еще журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко показал, как выглядят поместья семьи Тимошенко под Киевом и в Днепре.

Тогда появились фото ее дома в Конча-Заспе с высоты птичьего полета, на которых видно, что территория особняка выходит к водоему и даже имеет свой пляж.

Дом, в котором живет Юлия Тимошенко в Козине

Тимошенко арендует имение у своей двоюродной сестры



Особняк Тимошенко имеет собственный выход на пляж

В 2014-м Тимошенко даже впустила домой активистов. Тогда она показала гостям лишь несколько комнат на первом этаже: прихожую, кухню и гостиную.



Тимошенко провела активистам экскурсию по собственному дому

На фото, которые появились в соцсетях, в интерьере дома заметны дорогая мебель, на стенах – картины и гобелены. На второй этаж поместья экс-премьер не захотела впускать активистов, сказала, что там "не убрано".

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