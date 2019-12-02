Нефедов анонсировал большие увольнения на таможне

Максим Нефедов ожидает стать уже вскоре «не номинальным, а реальным руководителем таможни». Официальное решение Кабмина о старте работы новой Гостаможслужбы даст начало большим переменам – в том числе увольнениям.

Такое решение Кабинет министров должен принять еще в этом году. Об этом сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в эфире "UA:Українське радіо".

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"Прямо сейчас обезглавим схемы"

Нефедов отметил, что из 26 таможен создано 16 структур – и с начала декабря они должны заработать.

Да, я ожидаю, что уже в этом году Кабинет Министров Украины примет официальное решение о старте работы новой Гостаможслужбы. И через неделю я стану собственно не номинальным, а реальным руководителем таможни,

– добавил он.

По словам главы ведомства, вместе с изменениями в структуре придут и увольнения.

"Сейчас с официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены", – отметил Нефедов.

Он отметил, что благодаря этому "в очень многих регионах удастся прямо сейчас обезглавить схемы". Однако на замену им должны прийти "профессиональные и честные люди", чтобы через несколько месяцев избежать "такой же истории".

У нас с конца декабря начинаются конкурсы в новую Гостаможслужбу. Пожалуйста, поверьте нам, что теперь можно и нужно будет работать честно. Подавайтесь и пусть победит лучший. Со следующего года мы начинаем программу поднятия зарплаты таможенникам, поэтому подавайтесь,

– подчеркнул глава Государственной таможенной службы.

"Сокращение – это не только экономия"

Нефедов отметил, что сокращение структур – это не только экономия и налаживание процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".

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"Потому что я абсолютно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая очевидно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков. Этих людей нужно менять и давать шанс новым людям", – пояснил он.