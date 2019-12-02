Нефьодов анонсував великі звільнення на митниці

Максим Нефьодов очікує вже невдовзі "не номінальним, а реальним керівником митниці". Офіційне рішення Кабміну про старт роботи нової Держмитслужби дасть початок великим змінам – у тому числі звільненням.

Таке рішення Кабінет міністрів має прийняти ще цього року. Про це сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі "UA:Українське радіо".

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"Прямо зараз обезголовимо схеми"

Нефьодов зазначив, що з 26 митниць створено 16 структур – і з початку грудня вони мають запрацювати.

Так, я очікую, що вже цього року Кабінет Міністрів України ухвалить офіційне рішення про старт роботи нової Держмитслужби. І через тиждень я стану власне не номінальним, а реальним керівником митниці,

– додав він.

За словами очільника відомства, разом із змінами у структурі прийдуть і звільнення.

"Зараз із вже офіційним запуском нової Держмитслужби понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не будуть переведені в нову структуру та будуть звільнені", – зазначив Нефьодов.

Він наголосив, що завдяки цьому "в дуже багатьох регіонах вдасться прямо зараз обезголовити схеми". Однак на заміну їм мають прийти "професійні та чесні люди", щоб через кілька місяців уникнути "такої самої історії".

В нас з кінця грудня розпочинаються конкурси в нову Держмитслужбу. Будь ласка, повірте нам, що тепер можна і треба буде працювати чесно. Подавайтеся і хай переможе найкращий. З наступного року ми починаємо програму підняття зарплати митників, тому подавайтесь, – наголосив глава Державної митної служби.

"Скорочення – це не лише економія"

Нефьодов наголосив, що скорочення структур – то не лише економія й налагодження процесів, але й "тактичне рішення оновити керівний склад".

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"Тому що я абсолютно не вірю людям, які 20 років створювали ту систему, яка очевидно не задовольняє ні нас як платників податків, ні політиків. Цих людей треба змінювати і давати шанс новим людям", – пояснив він.