Нефедов рассказал, чем займется после отставки
24 апреля на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы. Какие планы у Нефедова после отставки – читайте дальше.
Экс-глава таможни в эфире программы "Что это было?"на 24 канале рассказал, что планирует 2 – 3 недели после увольнения отдохнуть.
К слову Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского
"Я задержался на государственной службе, и уже успел поседеть в свои 36 лет", – сказал он.
Нефедов признался, что после этого займется поиском работы.
Карьера Максима Нефедова: что известно
- С 2004 по 2011 год был аналитиком в консалтинговой фирме Golden Gate Business. В то же время занимал должность старшего советника, а затем и вицепрезидента инвесткомпании Dragon Capital.
- Позже перешел работать в украинский офис фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, где получил должность директора. Также был руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".
- В 2015 году стал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Он отвечал за реформу публичных закупок, в частности внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.
- 25 июня 2019 года именно Максим Нефедов победил в финале конкурса на главу Государственной таможенной службы. Проработал он в этой должности с июля 2019 года до апреля 2020 года.