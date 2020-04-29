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      Нефедов рассказал, чем займется после отставки

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      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / www.epravda.com.ua

      24 апреля на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы. Какие планы у Нефедова после отставки – читайте дальше.

      Экс-глава таможни в эфире программы "Что это было?"на 24 канале рассказал, что планирует 2 – 3 недели после увольнения отдохнуть.

      К слову Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского

      "Я задержался на государственной службе, и уже успел поседеть в свои 36 лет", – сказал он.

      Нефедов признался, что после этого займется поиском работы.

      Карьера Максима Нефедова: что известно

      • С 2004 по 2011 год был аналитиком в консалтинговой фирме Golden Gate Business. В то же время занимал должность старшего советника, а затем и вицепрезидента инвесткомпании Dragon Capital.
      • Позже перешел работать в украинский офис фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, где получил должность директора. Также был руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".
      • В 2015 году стал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Он отвечал за реформу публичных закупок, в частности внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.
      • 25 июня 2019 года именно Максим Нефедов победил в финале конкурса на главу Государственной таможенной службы. Проработал он в этой должности с июля 2019 года до апреля 2020 года.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Государственная таможенная служба Максим Нефедов Новости Украины
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