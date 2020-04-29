Нефедов рассказал, чем займется после отставки

24 апреля на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины уволил Максима Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы. Какие планы у Нефедова после отставки – читайте дальше.

Экс-глава таможни в эфире программы "Что это было?"на 24 канале рассказал, что планирует 2 – 3 недели после увольнения отдохнуть.

К слову Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского

"Я задержался на государственной службе, и уже успел поседеть в свои 36 лет", – сказал он.

Нефедов признался, что после этого займется поиском работы.

Карьера Максима Нефедова: что известно