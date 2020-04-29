Нефьодов розповів, чим займеться після відставки
24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Які плани в Нефьодова після відставки – читайте далі.
Ексочільник митниці в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів, що планує 2 – 3 тижні після звільнення відпочити.
До слова Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського
"Я затримався на державній службі, і вже встиг посивіти у свої 36 років", – сказав він.
Нефьодов зізнався, що після цього займеться пошуком роботи.
Кар'єра Максима Нефьодова: що відомо
- З 2004 до 2011 року був аналітиком в консалтинговій фірмі Golden Gate Business. Водночас обіймав посаду старшого радника, а потім і віцепрезидента інвесткомпанії Dragon Capital.
- Пізніше перейшов працювати в український офіс фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, де отримав посаду директора. Також був керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".
- У 2015 році став першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Він відповідав за реформу публічних закупівель, зокрема впровадження електронних тендерів в рамках проєкту ProZorro.
- 25 червня 2019 року саме Максим Нефьодов переміг у фіналі конкурсу на голову Державної митної служби. Пропрацював він цій посаді з липня 2019 року до квітня 2020 року.
Читайте також
-
Зеленського закликали передати Києво-Печерську лавру Московського патріархату ПЦУсьогодні , 14:38
-
Новини про коронавірус 29 квітня: адаптивний карантин, українців на Балі знайшли мертвимисьогодні , 19:25
-
Поліція напала на журналіста Кутєпова на мітингу біля Кабміну: почали розслідуваннясьогодні , 16:42