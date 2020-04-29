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      Нефьодов розповів, чим займеться після відставки

      -
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / www.epravda.com.ua

      24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Які плани в Нефьодова після відставки – читайте далі.

      Ексочільник митниці в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів, що планує 2 – 3 тижні після звільнення відпочити.

      До слова Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського

      "Я затримався на державній службі, і вже встиг посивіти у свої 36 років", – сказав він.

      Нефьодов зізнався, що після цього займеться пошуком роботи.

      Кар'єра Максима Нефьодова: що відомо

      • З 2004 до 2011 року був аналітиком в консалтинговій фірмі Golden Gate Business. Водночас обіймав посаду старшого радника, а потім і віцепрезидента інвесткомпанії Dragon Capital.
      • Пізніше перейшов працювати в український офіс фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, де отримав посаду директора. Також був керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".
      • У 2015 році став першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Він відповідав за реформу публічних закупівель, зокрема впровадження електронних тендерів в рамках проєкту ProZorro.
      • 25 червня 2019 року саме Максим Нефьодов переміг у фіналі конкурсу на голову Державної митної служби. Пропрацював він цій посаді з липня 2019 року до квітня 2020 року.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Державна митна служба Максим Нефьодов Новини України
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