Нефьодов розповів, чим займеться після відставки

24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Які плани в Нефьодова після відставки – читайте далі.

Ексочільник митниці в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів, що планує 2 – 3 тижні після звільнення відпочити.

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"Я затримався на державній службі, і вже встиг посивіти у свої 36 років", – сказав він.

Нефьодов зізнався, що після цього займеться пошуком роботи.

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