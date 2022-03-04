Об этом 4 марта рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время всеукраинского телемарафона. Говорил он на эту тему и на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, информирует 24 канал.
Актуально Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России
По словам Кулебы, в мероприятии также приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Канады и Великобритании – Мелани Жоли и Лиз Трасс соответственно.
Какие еще санкции должен применить Запад к России
- Ограничить торговлю нефтью.
- Ограничить доступ России к криптовалютам.
- Ограничить возможности продавать кому-то в мире золото.
- Ограничить возможности для членов семей руководства России наслаждаться жизнью в западных странах. Речь идет прежде всего о тех людях, которые посодействовали Путину в принятии решений по агрессии против Украины.
Принимали решение об агрессии, помогали, сочувствовали – пожалуйста, в Беларуси – чистый воздух, ездите на отдых, покупайте там себе дома и живите в свое удовольствие,
– подчеркнул Кулеба.
Для чего это нужно
- Чтобы закрыть любые пробелы в санкционном законодательстве, которые россияне могут обойти.
- Чтобы добить раненого зверя под названием российская экономика.
"Есть еще серьезный санкционный инструментарий, и я озвучил его на заседании. И мы будем давить до тех пор, пока не победим", – подчеркнул Кулеба.
К теме Россия восстановиться после военного поражения и экономической руины уже не сможет
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!