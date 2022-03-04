Про це 4 березня розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час всеукраїнського телемарафону. Говорив він на цю тему й на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, інформує 24 канал.

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За словами Кулеби, у заході також взяли участь державний секретар США Ентоні Блінкен і міністри закордонних справ Канади та Великої Британії – Мелані Жолі та Ліз Трасс відповідно.

Які ще санкції має застосувати Захід до Росії

Обмежити торгівлю нафтою.

Обмежити доступ Росії до криптовалют.

Обмежити можливості продавати комусь у світі золото.

Обмежити можливості для членів родин керівництва Росії насолоджуватися життям в західних країнах. Мовиться передусім про тих людей, які посприяли Путіну в ухваленні рішень щодо агресії проти України.

Ухвалювали рішення про агресію, допомагали, співчували – будь ласка, в Білорусі – чисте повітря, їздіть на відпочинок, купуйте там собі будинки та живіть у своє задоволення,

– підкреслив Кулеба.

Для чого це потрібно

Щоб закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, які росіяни можуть обійти.

Щоб добити пораненого звіра під назвою російська економіка.

"Є ще серйозний санкційний інструментарій, і я озвучив його на засіданні. І ми будемо тиснути доти поки не переможемо", – наголосив Кулеба.

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