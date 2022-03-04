Перелік банків Росії, які не зможуть користуватися SWIFT, справді можуть розширити. Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

До теми SWIFT відключить російські банки від системи 12 березня

За його словами, країни-члени організації розглядають такий варіант, однак поки відповідне рішення не ухвалили.

З відповідним проханням, як сказав глава дипломатії Євросоюзу, виступили технічні органи ЄС.

Подивимось,

– сказав Боррель.

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Жозеп Боррель припускає, що Євросоюз розглядає, чи може він відключити більше банків від SWIFT. Каже, "технічні органи" просять розглянути це, однак жодних рішень. "Подивимось", – зауважив Боррель.

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