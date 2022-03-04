Перелік компаній з кожним днем буде збільшуватись, а ведення бізнесу у Росії вже є неприйнятним моветоном для міжнародних компаній.

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Вихід цих компаній з ринку агресора поодинці мало що змінив би для звичайних росіян. Але, коли такі дії є масовими, то негативні наслідки важко переоцінити. На певному етапі економіка Росії перетвориться на уламки через вже запущені економічні чинники, зумовлені політикою терористичного режиму: буде важко знаходити контрагентів, постачальників, проводити міжнародні платежі, витримувати оскаженілий адміністративний та корупційний тиск тощо.

Наслідками цього стануть:

Збільшення безробіття, деіндустріалізація

Зараз важко оцінити кількість заводів, що зачиняться. Їх щонайменше десятки, а ймовірно і сотні. Наприклад, вже призупинився АвтоВАЗ, який здавалося б, не сильно користувався технологічними досягненнями ХХІ століття. Варто розуміти, що на одному лише АвтоВАЗі 34 тисячі працівників.

Еміграція

Ті росіяни, хто здатен мислити трохи більше, ніж категорією ковбаси в холодильнику, напевно, вже зрозуміли, що їх чекає.

Незабаром ми побачимо лавиноподібне зростання еміграції з країни-агресора. Виїжджатимуть бодай за мінімальної можливості. Бажання виїхати буде підігріватись побоюваннями щодо запровадження виїзних віз, як у СРСР. І, рано чи пізно, російська влада, щоб зупинити масову втечу людей, муситиме ввести обмеження на виїзд.

Залежність від Китаю

Китай залишиться єдиним фактором, який може не дозволити агресору повністю скотитися у технологічне Середньовіччя. Навіть за умови, що Китай буде допомагати агресор технологіями та економічно, не варто сильно засмучуватись з цього приводу. Адже Китай діє виключно у власних інтересах, і він завжди наповну скористається безвихідним становищем Росії, фактично перетворивши країну-агресора на сировинний придаток.

У такому разі Китай буде повністю контролювати рівень розвитку Росії. І цей рівень стане предметом торгів у протистоянні з США. Це найгірший сценарій для Кремля, і повний крах будь-яких імперських амбіцій.

Закриття економіки, вільного обміну валют, деградація рівня життя

Після смерті фондового ринку, катастрофи на валютному ринку, падіння внутрішнього виробництва очевидно ймовірним наступним кроком російської влади буде повна заборона вільних валютообмінних операцій.

Як у Китаї та СРСР буде запроваджена друга паралельна валюта, за яку можна буде купувати імпортні товари в спеціальних магазинах. Якщо такі імпортні товари ще будуть постачатися, адже блага цивілізації буде важко імпортувати, і неможливо купити за звичайні рублі.

Комічні згадки про радянське минуле, коли люди мріяли про імпортний магнітофон – це російська недалека перспектива.

Залізна завіса над Росією вже опустилася

Отже, справжня залізна завіса є найближчою недалекою реальністю. За таких умов, найбільшою мрією росіян стане вирватись з країни за будь-яку ціну. Про жодний розвиток та конкуренцію на світових ринках мови вестися не може.

Наступні покоління будуть приїжджати до Росії, як туристи, щоб дивитись на життя, законсервоване в 20-х роках ХХІ століття, по аналогії з тим, як зараз відбувається на Кубі.

Аналітики JPMorgan переконані, що санкції можуть привести до дефолту агресора. Може не вистачити коштів для виплати зовнішніх боргів. В березні вони повинні виплатити 700 мільйонів дололарів по зовнішнім боргам. Поки золотовалютні резерви можуть дозволити це зробити, але санкції та внутрішні заходи уряду Росії щодо валютних обмежень надалі призведуть до того, що капіталу для виплат по боргам не вистачить.

Нафта не врятує

Щодо експорту енергоресурсів, то навіть зараз, без прямих санкцій на експорт нафти і газу, російську нафту ніхто не хоче брати: 22 лютого російська нафта Urals торгувалась на рівні "мінус 4,6 долара до ціни за барель нафти Brent", що було найбільшим дисконтом за 2 роки. 1 березня дисконт збільшився до "мінус 18,6 долара".

Усе російське стало токсичним для світу буквально за тиждень.

У подальшому можливий іранський сценарій санкцій на експорт російських енергоресурсів, коли окремим країнам дозволялось купити іранську нафту в обмеженій кількості.

Економічна розруха в РФ, на жаль, швидко не допоможе нашим містам і селам вберегтися від ракетних ударів і бомб. Але після перемоги України, Росія вже не зможе становити значної військової загрози, адже відновитись після поразки та економічної руїни вона не зможе.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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