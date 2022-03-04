Це, мабуть, найжахливіша новина з Росії.
Важливо На всіх росіянах лежить відповідальність за пролиту українську кров та українські страждання
IKEA як індикатор
Стовпотворіння в магазинах IKEA. Бо вона з Росії йде. На знак протесту проти агресії.
Тому треба бігти, затоварюватися поличками, корзиночками та йоржиками. Це ж найважливіше сьогодні.
Йоржики для мозку
Нехай все горить вогнем, але я своє винесу. І чистити, чистити цими йоржиками мозок. Ось що було б справді непогано.
Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:
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