Це, мабуть, найжахливіша новина з Росії.

Важливо На всіх росіянах лежить відповідальність за пролиту українську кров та українські страждання

IKEA як індикатор

Стовпотворіння в магазинах IKEA. Бо вона з Росії йде. На знак протесту проти агресії.

Тому треба бігти, затоварюватися поличками, корзиночками та йоржиками. Це ж найважливіше сьогодні.

Йоржики для мозку

Нехай все горить вогнем, але я своє винесу. І чистити, чистити цими йоржиками мозок. Ось що було б справді непогано.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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